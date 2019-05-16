Hırsızlık zanlıları otobüsle kaçmaya çalışırken yakalandı

KONYA (AA) - Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, biri çocuk 3 hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerince durakta otobüs beklerken yakalandı.

Selaattin Eyyübi Mahallesi Huzur Sokağı'ndaki bir eve kapı kilidini kırarak giren hırsızlar, para ve ziynet eşyası çalıp kaçtı.

Bir süre sonra eve gelen ve ortalığın dağınık olduğunu fark eden ev sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilk incelemenin ardından çevrede araştırma yapmaya başladı.

Evden yaklaşık 300 metre ilerideki otobüs durağında bulunan bir çocuk ile 2 kadının hareketlerinden şüphelenen polis, kimlik kontrolü yaptı.

Ekipler, 25 yaşındaki şüpheli Deniz K'nin 14, 22 yaşındaki Çağla G'nin ise yaşı kadar poliste kaydı olduğunu belirledi.

Şüphelilerin üstlerini arayan ekipler, çalınan paralar ve ziynet eşyalarını ele geçirdi.

Deniz K. ve Çağla G. ile C.A. (15) gözaltına alındı.