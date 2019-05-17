Hırsızlık şebekesinin firari şüphelilerine operasyon

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir şirketin enerji ve haberleşme hattından kablo çaldıkları iddiasıyla aranan 10 kişilik şebekenin 6 üyesi daha gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde telekomünikasyon firmasına ait hatlardan kablo hırsızlığı yapan şebekenin firari üyelerine yönelik çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüpheliler Alican K. (19), Caner K. (20), Resul K. (29), Ayhan K. (20), Polat G. (21) ve Bülent Ş. (29), gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde olayda kullanılan araç ve suç aletleri de bulundu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerin, 18 hırsızlık olayından arandığı öğrenildi.

Operasyon kapmasında, şebekenin 4 üyesi daha önce tutuklanmıştı.