Hirfanlı'daki Savcılı Plajı yenilendi

KIRŞEHİR (AA) - Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında olan Savcılı Plajı restore edildikten sonra yeninden hizmete açıldı.

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Savcılı köyündeki plajın restorasyonu Kaman Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirildi.

Kaymakam Murat Girgin, plajın yeninden açılmasıyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Hirfanlı Baraj Gölü kenarında bulunan ve her yıl binlerce yerli turistin akın ettiği Savcılı Plajı'nın restore çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Metruk eski binaların yıkıldığını ve sahil alanının temizlendiğini vurgulayan Girgin, şunları kaydetti:

"Savcılı piknik alanında devam eden yenileme çalışmaları tamamlanarak 8 adet eski ve metruk bina yıkıldı ve sahil alanı temizlenerek genişletildi. Mevcut eski kamelyaların boyama ve tamir çalışmalarının yanında 30 adet yeni kamelya yapılarak piknik alanının kapasitesi artırıldı. Yıkılan eski binaların yerine yaklaşık 500 araçlık bir otopark oluşturularak pikniğe gelen vatandaşlarımızın araç park problemi çözüldü. Mevcut ve yeni yapılan kamelyaların başına sabit mangallar ile piknik alanı içeresine kilitli parke döşenerek çevre düzenlemesi yapıldı. Kaman halkımızı ve çevre illerden vatandaşlarımızı Savcılı Plajımıza bekliyoruz."

Giriş-kontrol ve temizlik hizmetleri Kaman Kaymakamlığınca verilecek olan piknik alanında ilerleyen zamanda cafe ve restoran işletmelerinin yapılacağını dile getirildi.



