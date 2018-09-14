Hindistan'ın Kerala eyaletinde leptospiroz alarmı

ANKARA (AA) - Hindistan'ın, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarla mücadele eden Kerala eyaletinde, 1 Ağustos'tan bu yana 57 kişi bakteriyel bir hastalık olan leptospiroz nedeniyle hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, Kerala eyaleti genelinde son bir buçuk ayda, hayvanlardan bulaşan leptospiroz hastalığı nedeniyle 57 kişi yaşamını yitirdi.

Ölenlerden dördünün hastalığın engellenmesi için bölgede temizlik çalışmaları yapan ekipten olduğu belirtildi.

Ayrıca yaklaşık 700 kişinin leptospiroz belirtileri nedeniyle hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Hastalığın su baskınları sırasında, enfekte sıçan ya da diğer kemirgenlerin idrarı yoluyla kirlenen su kaynaklarından bulaştığı sanılıyor.

Başlıca semptomları yüksek ateş, baş ağrısı, titreme, karın ağrısı ve döküntü olan hastalığın, daha çok böbrek ve karaciğer hastalıklarından muzdarip kişileri ve yaşlıları etkilediği biliniyor.

Eyalette haziran ayında muson mevsiminin başlamasıyla etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Aşırı yağışlar nedeniyle baraj ve nehirlerin taştığı, ana yol ve köprülerin çöktüğü Kerala'da, 130 bin hanenin sular altında kaldığı açıklanmıştı.

Ülke genelinde bu yıl muson mevsimindeki şiddetli yağış ve meydana gelen seller nedeniyle binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Muhabir: Adem Şalvarcıoğlu