Hindistan'ın ikinci Ay görevi ertelendi

Sriharikota/Chadigarh (AA) - Hindistan Uzay Araştırma Örgütünden (ISRO) yapılan açıklamada, fırlatma sisteminde teknik bir aksaklık gözlemlendiği, Chandrayaan-2 aracının fırlatılmasının önlem olarak iptal edildiği belirtildi.
Açıklama, fırlatma için yakın zamanda yeni bir tarih belirleneceği kaydedildi.
Chandrayaan-2'nin 2,4 tonluk uydu modülü Ay yörüngesinde 1 yıl boyunca keşif faaliyetini sürdürecek.
Hindistan, Chandrayaan-2'nin öncüsü "Chandrayaan-1" uzay aracını 2008'de Ay’a göndermiş, 2014'te de Mars yörüngesine uydu konumlandırmayı başarmıştı.