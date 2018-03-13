KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Bilim Sanat Merkezi'nde eğitim gören çocuklar, merkeze hediye ettikleri hikaye kitapları karşılığında hem film seyrediyor hem de kütüphane oluşturulmasına katkı sağlıyor.

Kaman Bilim Sanat Merkezi tarafından hazırlanan "Sinema Günleri" projesi kapsamında, binanın bir odası sinema salonu haline getirildi.

Proje ile çocuklara hikaye kitabı karşılığı sinema bileti ve patlamış mısır verilerek hem sinema kültürüne katkı hem de merkeze kütüphane oluşturulması amaçlanıyor.

Kaman Bilim Sanat Merkezi sınıf öğretmeni Eyüp Bektaş ve Filiz Uzunay tarafından hazırlanan projeyle çoğunluğu daha önce hiç sinemaya gitmemiş çocuklar da film seyretme imkanı buluyor.

Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklara kitap okuyabilme ve okuduğunu paylaşabilme yeteneği kazandırmayı, aynı zamanda da sinema kültürünü aşılayabilmeyi amaçladıklarını söyledi.

Merkezin bir odasının sinema salonuna dönüştürüldüğünü belirten Bektaş, şöyle konuştu:

"İlçemizde maalesef sinema salonu olmadığı için çocuklarımızın sinema kültüründen yoksun olduklarını fark ettik. Meslektaşım Filiz Uzunay ile bu konuyu düşünüp velilerin tepkisinin ne olacağını merak ettik ve ortak bir kararla bu projeyi oluşturduk. Tatlı bir gülümseme ve hikaye kitabı karşılığı olarak çocuklara sinema bileti veriyoruz. Öğrencilerin getirdiği hikaye kitaplarıyla da çocuk kütüphanesi oluşturuyoruz."

Bektaş, sinema biletlerinin gerçeğine uygun, koltuk ve sıra numaralı olarak bastırdıklarını, öğrencilere adeta bir sinema salonunda film izledikleri izlenimi vermeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Bilim Sanat Merkezi öğrencisi İlkim Yavaş da hem sinema bileti ve mısırlarını aldıklarını hem de daha önce okumadıkları kitapları değerlendirme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Ayşe Rana Özde ise dersi olmamasına rağmen yağmurlu havada projeye katılmak için geldiğini belirterek, "Daha önce böyle bir imkanımız yoktu. Artık sık sık sinema izlemek için buraya geliyoruz. Bence çok eğlenceli ve güzel bir şey." dedi.