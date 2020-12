Hercai 50. Bölüm (4 Aralık Cuma) HD Tek Parça full İzle - Son Bölüm

Hercai 50. Yeni Bölümünde Neler Olacak?

Reyyan ve Miran’ın bebek telaşı Azize ve Nasuh büyük bir şok yaşamaktadırlar. Nasuh, Azize'nin aslında Ayşe olduğunu, Azize ise seneler önce öldü zannettiği oğlunun Hazar olduğunu öğrenmiştir. Mahmut'a verdiği emirden dolayı pişman olan Azize ona ve Hazar'a ulaşmaya çalışır ancak bu hiç kolay olmayacaktır. Aslan'ın ölümünden Azize'yi sorumlu tutan Füsun ise onunla ilgili planlar içerisindedir. Reyyan ve Miran bir yandan etraflarında olup bitenle mücadele ederken bir yandan da bebeklerinin heyecanı içerisindedirler. Reyyan'ın aşermeleri ve duygusallaşması Miran'ı hem eğlendirir hem de heyecanlandırır. Sevdiği kadını mutlu edebilmek için çırpınır. Her zamanki gibi en büyük desteği ise Fırat'tır. Esma bir yol ayrımındadır, Fırat'a ya büyük sırrını açıklayacak ya da sonsuza dek susacaktır. Ona her şeyi anlatması gerektiğini söyleyen hiç beklemediği biri olur. Bu arada her şeyin bittiğini düşünen Azize de geri dönüşü olmayan bir yola çıkar. Böylece tüm yaptıklarını affettirebileceğini umar. Ancak yolun sonunda onu büyük bir sürpriz beklemektedir.

Hercai 49. Bölümünde Neler Olmuştu?

Reyyan'a olan saplantılı aşkı nedeniyle onu kaçırmak isteyen Aslan, Hazar'ı vurmuş, son anda yetişen Mahfuz tarafından kendisi de vurulmuştur. Hazar'ı hayatta tutmak için var gücüyle çabalayan Reyyan ve Miran ise perişandır. Babasının Hazar olduğu bilgisini henüz sindiremeyen Miran şimdi bir de onu kaybetme ihtimaliyle karşı karşıyadır. Aslanbeyler, Füsun Aslanbey'in gelişiyle yeni düzene alışmaya çalışırken konağa gelen haber karşısında bir kez daha yıkılırlar. Azize ise artık sadece Şadoğulları'nı değil Füsun'u da karşısına alacaktır. Babasının Miran'la ilgili planlarını öğrenen Cihan harekete geçerken Nasuh, Azat'a Azize hakkında öğrendiği her şeyi anlatır. İçinde bulundukları zor günlerden sevdalarına ve birbirlerine tutunarak, el ele geçmeye çalışan Reyyan ve Miran öğrendikleri büyük haber karşısında gözyaşlarına boğulurlar. Artık kaybedecek bir şeyi kalmadığını düşünen Azize ise Nasuh'u çiftliğe çağırır, bir yandan da korkunç planını gerçekleştirmek için Mahmut'a emir verir. Hazar ve Aslan yaşayacak mı? Reyyan ve Miran ne öğrendiler? Azize, Nasuh'la neden buluştu?

