Hercai 13. Bölüm İzle - 20 Eylül 2019 Cuma

Reyyan'a evlilik teklif eden Miran, Reyyan'ın sorusu karşısında ne cevap verecek? Sevdası uğruna çocukluğundan beri kulağına fısıldanan intikamından vazgeçebilecek mi? Yoksa kalbindeki kin, sevdasına galip mi gelecek? Peki ya Reyyan? Geçmişi unutup yeniden mucizelere inanabilecek mi? Yoksa yüreğine ilmek ilmek işlenen acılar gün yüzüne çıkıp da onu Miran'dan uzaklaştıracak mı? Şadoğulları'nı evinden eden Azize geçmişin kapılarını aralamaya kararlı! 27 yıllık intikamın ardında uyuyan gerçek yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Geçmişte Nasuh ve Azize arasında yaşananlar bugün yeni bir savaş mı başlatacak? Reyyan ve Miran'ın aşkı bu savaşı durdurabilecek mi?

Genel Hikaye

Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor.

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Hercai 12. Bölüm İzle Yeni bölüm izle Sezon Finali

Bütün yaşananları açıklamak ve yeniden güvenini kazanmak için Reyyan'dan yirmi dört saat isteyen Miran, Azize Aslanbey'in müdahalesiyle karşılaşır. Sonunda Reyyan'ın yerini öğrenen ve kızını sağ salim teslim almak isteyen Hazar ise Miran'la bir kere daha karşı karşıya gelir. Azat'ın, Gönül'ü kaçırdığını öğrenen Reyyan, kimsenin zarar görmemesi için doğru olduğunu düşündüğü kararı verir. Diğer yandan Azat'la iş birliği yaptığını düşünen Gönül, beklemediği bir durumla karşılaşınca kontrolünü kaybetmemek adına son hamlesini yapar ama bu durum olayların hiç tahmin etmediği bir noktaya taşınmasına neden olur.

Cuma akşamının en çok izlenen dizisi olan Hercai'nin iki başrol oyuncusu olan Ebru Şahin ve Akın Akınözü Mardin Midyat'ta ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Midyat Kaymakamlığı ile Midyat Belediyesi'nin işbirliğinde düzenlenen ve Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen 2. Midyat Uluslararası Kültür ve Sanat Festivalinin açılış töreni geçtiğimiz akşam gerçekleştirildi. Bu festivalde atv'nin reyting rekorları kıran Hercai dizisinin başrolü Ebru Şahin ve Akın Akınözü Kültür Bakanlığı tarafından 'Kültür Sanat Elçisi' ilan edildi. Şahin ve Akınözün'e plaketini Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz takdim etti. Yaklaşık 20 bin kişinin karşısına çıkarak, alkışlar eşliğinde konuşma yapan Ebru Şahin ve Akın Akınözü "Bizleri böyle güzel bir unvana layık gördüğünüz için çok teşekkür ederiz. Tüm ekip arkadaşlarımız, kanalımız atv ve yapımcımız Banu Akdeniz adına bu unvanı kabul etmekten dolayı gurur duyuyoruz. Hercai'nin bu kadar başarılı olmasının bir sebebi de Mardin ve Midyat halkının bizleri sahiplenmiş olması. Hepinize çok teşekkür ediyoruz" diyerek düşüncelerini dile getirdiler.

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Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2019, 19:26