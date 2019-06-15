Her dolu uyarısında araçlarının üzerini kapatıyorlar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da son bir aydır aralıklarla etkili olan dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar, çeşitli önlemler alarak araçlarında hasar oluşmasını engellemeye çalışıyor.

Kentte geçen yıl 13 Eylül'de etkili olan ve 10 bin araca zarar veren dolunun ardından araç sahiplerinde uyarılar ve dolu yağışına karşı hassasiyet oluştu.

Kent merkezi ve ilçelerde son bir aydır etkili olan dolu yağışları nedeniyle tarım alanlarında zarar meydana geldi.

Araç sahipleri de meteorolojiden yapılan dolu uyarılarında zarar oluşmaması için araçlarını örtülerle sarıyor ya da kapalı otoparklara yöneliyor.

Kentte otopark işletmeciliği yapan Ercan Köylü, AA muhabirine, il genelinde son günlerde haftada en az üç kez dolu yağdığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Geçen yıl yaşadığımız dolu olayından sonra herkes panik halinde. Arabalarını tahtalarla, kasalarla, örtülerle, halılarla korumaya çalışıyorlar. Kapalı yer konusunda izdiham yaşıyoruz. Abonelerim olmasına rağmen diğer müşteriler kapalı yere çekebilmek için iki kat fiyat teklif ediyor. Vatandaşın canı yandı, artık yansın istemiyor. Mal canın yongası, herkes bir şekilde aracını korumaya çalışıyor."

"Bakıyoruz hava kararıyor, hemen aracı sarmaya başlıyoruz"

Ersin Siviş, aracını doludan korumaya çalıştığını dile getirerek, "Geçen sene maddi hasarımız oldu. Bu yıl da olmasın diye araçları korumaya başladık. Bakıyoruz hava kararıyor, hemen aracı sarmaya başlıyoruz. Otoparklar dolu, çekecek yerimiz de yok. Allah'tan gelen bir şey, yapacak bir şey yok. Tedbirimizi almak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Otomobili geçen yıl etkili olan dolu yağışında aracı zarar gören Gürbüz Bazu da "Dolu yağacak mı yağmayacak mı diye bölge sakinleri tedirgin şekilde yaşamakta. Herkes arabasında battaniye, halı bulunduruyor." diye konuştu.