Hemşehri derneklerinden Başkan Köse'ye ziyaret

ANKARA (AA) - Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Koç ile Kırşehirli Dernekler Federasyon Başkanı Hilmi Gökçınar, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'yi ziyaret etti.

Koç ve Gökçınar, beraberindekilerle makamında ziyaret ettikleri Köse'ye hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Köse, hemşehri derneklerinin çalışmalarının eş, dost ve akraba bağlarını güçlendirdiğini ve şehir kültürlerinin yaşatılmasında etkin rol oynadığını vurguladı.

Köse, "İnanıyorum ki çok güzel başarılara sizlerin desteği ile birlikte imza atacağız. Belediyemizin bütün imkanlarını halkımız için değerlendireceğiz. İnsanların mutluluğu bizim için çok önemli. Biz de bu açıdan çalışmalarımıza istekler doğrultusunda yön vereceğiz” dedi.