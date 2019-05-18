Hem meslek öğreniyorlar hem de yoksulların yardımına koşuyorlar

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'de, meslek lisesi öğrencileri, kimsesiz, yaşlı ve engelliler ile ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki tadilat ve tamirat işlerini yaparken, mobilya gibi gereçleri de okulda aldıkları eğitimle kendileri üretiyor.

Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde makine, mobilya ve elektrik bölümlerinde okuyan 14 öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde sürdürülen "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor Projesi" kapsamında belirlenen 7 ailenin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ailelerin ihtiyaç duyduğu dolap, masa gibi mobilyaları aldıkları eğitim kapsamında okulda üreten öğrenciler, diğer ihtiyaçları ise öğretmenleri yardımıyla ulaştıkları çeşitli kurumlar ve hayırseverlerden temin ederek ailelere ulaştırıyor.

Böylece hem meslek öğrenip hem de ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşan öğrenciler, evleri kötü durumdaki ailelerin ikametlerini sil baştan elden geçirerek, duvar ile kapıları boyuyor, elektrik arızalarını giderip, su tesisatını yeniliyor. Evleri halılarına kadar yenileyen öğrenciler, ramazan ayı dolayısıyla ailelere gıda yardımında da bulunuyor.

Niğde Valiliğinin de destek verdiği projede, Vali Yılmaz Şimşek'in eşi Çiğdem Şimşek de öğrencilerle Dere Mahallesi'nde tek başına yaşayan 75 yaşındaki Yaşar Acar'ın evindeki çalışmalara katıldı.

Öğrencilerle birlikte evde boya yapan Çiğdem Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında 7 ailenin evinde bakım, onarım ve tadilat gibi işlemlerin yapıldığını söyledi. Projeye maddi ve manevi destek olmaya çalıştıklarını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Bugün üçüncü evimizin tadilatını yapıyoruz. Öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımızla projeye dahil olup boya, badana işlerini birlikte yapmak istedik. Yaşar teyzemizin evine konuk olduk. Yaşar teyze 75 yaşında ve yalnız yaşıyor. Evinin de oldukça bakıma ihtiyacı vardı. Arkadaşlarla birlikte güzel bir bakım yaptık. Eşyalarını yeniledik. Projenin amacı hem durumu olmayan ailelere destek olmak hem de öğrencilerimize yardımlaşma ve paylaşma duygusunun manevi hazzın önemini anlatabilmekti. Öğrencilerimizle aynı projede olmaktan çok mutluyuz."

Okul Müdürü Harun Kısacık, geçen yıl başlayan ve bu sene de devam eden projeyle öğrencilerin vicdan, merhamet, birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Proje kapsamında ilk etapta 7 aile belirlendiğini bildiren Kısacık, "3 ailemizin ihtiyaçlarını tam olarak karşıladık. Boya, badana yaptık. Masa, dolap, sandalye gibi eşyaları okulda yaptık, yapamadıklarımızı da sivil toplum kuruluşları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Türk Kızılay, Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle temin ettik. Proje, öğrencilerimizin merhamet, vicdan, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygusu geliştiriyor. Aynı zamanda öğrencilerin sosyal becerileri ve özgüvenlerinin gelişmesine de katkı sağlıyor. Okula ilgileri artıyor, değişik ilgi alanları oluşturuluyor." diye konuştu.

Mobilya bölümünde okuyan öğrencilerden Serhat Doğan da "Okulda hem eğitim görüyoruz hem de mesleğimizi öğreniyoruz. Severek yapıyorum bu mesleği. İhtiyaç sahiplerine yoksullara yardım etme imkanı da buluyoruz." dedi.