Hem çocukları hem de yaşlıları sevindirdiler

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Belediyesi Hanımlar Lokali tarafından düzenlenen etkinliklerde hem huzurevi sakinleri hem de sevgi evlerinde kalan çocuklar sevindirildi.

Aksu Hanımlar Lokali üyeleri, "Bir dua bin ekmek" etkinliği kapsamında kadınlar, huzurevinde kalan yaşlı kadınlar için yemeni örerken, erkekler için de yüzük ve tespih yapıp hediye etti.

Buğday Pazarı Hanımlar Lokali kursiyerleri ise, "sevgi bebekleri" diye adlandırdıkları organik oyuncakları Korgun Sevgi Evi'nde kalan çocuklara hediye etti.

Belediye Başkanı İrfan Dinç, konuyla alakalı yaptığı yazılı açıklamada, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Hediyeleşmenin önemine vurgu yapan Dinç, hem büyükleri hem de küçükleri sevindirmenin yapılabilecek en kutsal çalışmalardan biri olduğunu söyledi.