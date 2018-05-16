Hekim Holding'e

İSTANBUL (AA) - Hekim Holding insan kaynakları ekibi, "İnsana Saygı Ödülü"nü almaya hak kazandı.

Hekim Holding'den yapılan açıklamaya göre, şirketin insan kaynakları ekibi, bu yıl 17'ncisi düzenlenen ve Kariyer.net'in aday başvurularını yanıtlama kıstaslarını başarıyla yerine getiren firmalara verdiği "İnsana Saygı Ödülü"ne layık görüldü.

Türkiye genelinde; adayların başvurularını en kısa sürede ve adaya özel olarak yanıtlayan, en çok istihdam oluşturan ve en çok başvuru yapılan firmalara verilen "İnsana Saygı Ödülleri" kapsamında, yılda 30 binin üzerinde başvuru alan ve yaklaşık 200 kişilik istihdam sağlayan Hekim Holding, adayların yüzde 100'üne bir gün içerisinde "özel cevaplama" gerçekleştirerek ödülün sahibi oldu.



Verilen bilgiye göre, Hekim Holding 8 şirket, 8 işletme, 191 bin metrekare üretim alanı, bine yakın çalışanı, 6 kıtada 120'den fazla ülkeye ihracatı, yurt içi ve yurt dışında 100'den fazla bayisi, 50 binin üzerinde referansı ile hizmet ve faaliyetlerini sürdürürken, diğer yandan da istihdama ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor.

