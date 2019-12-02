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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Türkiye'nin büyüme ivmesi artmaya devam ediyor
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yılın dördüncü çeyreğine ilişkin öncü göstergelere göre Türkiye'nin büyüme ivmesinin artmaya devam ettiğini bildirdi.
Genel 02.12.2019, 11:29
ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirirdi, geleceğe ilişkin öngörülerini paylaştı.
Albayrak, "Dördüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, büyüme ivmemizin artmaya devam ettiğini gösteriyor. Yüzde 5'lik büyüme hedefimiz için sanayi katma değerini artırmaya, özellikle yatırımlar tarafındaki toparlanmayı hızlandırmaya, üretim ve istihdam odaklı sektörleri güçlendirmeye odaklanacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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