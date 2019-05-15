ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde 31 yıldır her ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin yararlandığı "Milli Görüş Aşevi"nde, malzemeyi hayırseverler alıyor, gönüllüler pişirip dağıtıyor.

Cumhuriyet Mahallesi 9. Sokak'ta hizmet veren Milli Görüş Aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile sığınmacılara ramazan ve özel günlerde üç çeşit sıcak yemek dağıtılıyor.

Yaklaşık 3 bin kişilik yemek çıkan aşevine iftara saatler kala gelen vatandaşlar, yapılan duanın ardından beraberlerinde getirdikleri kaplarla yemeklerini ve ekmeklerini alıp evlerine dönüyor.

Aşevi sorumlusu Mustafa Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çubuk'ta 31 yıldır hizmet verdiklerini söyledi.

Kendilerinin sadece aracı olduğunu belirten Kalaycı, ilk başlarda 200-300 kişi ile hizmet verdiklerini ve zamanla hayırseverlerin desteğiyle 3 bin kişiye ulaşırken bugünkü binalarına taşındıklarını kaydetti.

Ömrü yettiği sürece geleneği sürdüreceklerini ifade eden Kalaycı, şöyle konuştu:

"Bu yemeğin tedarikini tamamen halkımız veımız yapıyor. Biz sadece yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımızı sıraya koyuyoruz. Buradan ihtiyacı olan herkes gelip yemek alabiliyor. Sadece malzeme kabul ediyoruz. Burada pişiriyoruz, gelen hiç kimseyi boş çevirmiyoruz. Biz sadece bir köprüyüz. Aşçılarımız ve gönüllü dağıtıcılarımız yemekleri dağıtıyor."

Emekli olduktan sonra yaklaşık 20 yıldır aşevinde çalıştığını belirten aşevi aşçısı Ali Yurtoğlu ise "Sabah saat 10.00'da başlıyoruz, akşam 21.30'da eve gidiyoruz. Ramazanda Allah bize öyle bir kuvvet veriyor, çalışma azmi veriyor ki inanamazsınız.

'Allah razı olsun' demeleri bizim yorgunluğumuzu alıyor." dedi.

Eşine yardım etmek için her gün aşevine geldiğini kaydeden Hatice Yurtoğlu, "Eşim burada yemek yapıyor, ben de yardımcı olarak geliyorum. Halkımız her şeyi getiriyor, bizler de burada pişiriyoruz. Onlar olmazsa biz burada bir şey yapamayız." diye konuştu.

İlçe esnafından Cem Yılmaz, kendilerinin de dağıtımlarda yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Burada gayet güzel işlere şahit olduk. Her sene yemek yapılıyor ve ihtiyacı olan insanlara ulaştırılıyor. Güzel bir şey, mutluluk veriyor insana." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 2 yıldır aşevinde çalıştığını aktaran Fikriye Yeter ise şunları söyledi:

"Bizler mutluluk içerisinde burada yemek yapıyoruz ve akşam olduğu zaman da servis yapıyoruz. Buranın manevi bir havası var. Çoluk çocuk seviniyorlar. Biz de çok mutlu oluyoruz."







