AKSARAY (AA) - Aksaraylı hayırsever işadamı köyüne "Sağlık Evi" yaptıracak.

Aksaray'da işadamı Yusuf Öztürk tarafından Çimeli Yeniköy Sağlık Evi'nin protokolü Vali Aykut Pekmez tarafından imzalandı.

Vali Aykut Pekmez, İl Sağlık Müdürü Cengizhan Kılıçaslan, hayırsever Yusuf Öztürk ve Çimeli Yeniköy Muhtarı Mustafa Şahin'in katılımıyla Valilik makamında gerçekleştirilen protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Aksaraylı hayırseverlerin sağlık alanına önemli katkı sağladığını söyledi.

Devletin sağlık alanında önemli yatırımlar yaptığını aktaran Pekmez, "Aksaray'da geçtiğimiz günlerde 200 yataklı hastane ek binasının temeli atıldı. Yapımı tamamlanan 400 yataklı hastane 2 aya kadar hizmete girecek. Sağlıkta ülkemizde olduğu gibi Aksaray'da da bina ve personel açısından önemli bir aşama kaydettik. Dünyada sayılı sağlık sistemlerinden birine sahibiz. İnsan sağlığı bizim için önemli." dedi.

Vali Pekmez, daha sonra Çimeli Yeniköy Sağlık Evi’nin yapım protokolünü imzalayarak hayırlı olması temennisinde bulundu, Yusuf Öztürk'e teşekkür etti.