Hayırsever emekli öğretmenden TSKGV’ye ev bağışı

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) apartman dairesi bağışlayan hayırsever emekli öğretmen Nevzat Sevinç'e madalya ve berat belgesi verdi.

Valilik makamında gerçekleştirilen törene, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu, hayırsever Sevinç ile TSKGV Niğde İl Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı emekli vali Metin Turcan, Bölge Temsilcisi emekli albay Faik Ahmet Karadeniz, Fahri Tanıtım Kurulu Genel Sekreteri Hüseyin Demirbilek katıldı.

Vali Şimşek, törende yaptığı konuşmada, Sevinç'in anlamlı bir bağışta bulunduğunu söyledi.

Bu davranışın diğer hayırseverlere de örnek olmasını dileyen Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu bağışlarla Türk Silahlı Kuvvetleri ve ordumuz daha da güçlenecek. Güçlü ordu, güçlü devlet demektir. Savunma sanayimize katkıda bulunacak. Allah hayrını kabul etsin. Bu tür bağışlar, devletimizin yükünü de bir nebze olsun azaltıyor. Son yıllarda terörle mücadelede büyük başarı sağlandı. Bu da savunma sanayimizin güçlü olmasından kaynaklanıyor. Yerli ve milli silahlarımızı, tankımızı, İHA'larımızı yapmamız sayesinde oldu. Bu bağışlarla da savunma sanayimiz daha da güçlü olacaktır. Gerek terörle mücadeleye gerekse ülke savunmasına büyük katkı sağlayacaktır."

Hayırsever Nevzat Sevinç de Kurtuluş ve Çanakkale savaşlarında vatandaşların iki çift çorabı varsa birini verdiğini anımsatarak, "Ama şimdi daha büyük yardımların yapılması gerekiyor. Çünkü çağımız onu gerektiriyor. Yardımın fazla olması lazım ki diğer devletlerin önüne geçebilelim, bir güvencemiz olsun. İnşallah daha iyilerini yaparız. Çünkü bu yardımları, geleceğimiz, torunlarımız için yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Şimşek, Niğde merkezde sıfır apartman dairesi bağışlayan hayırsever Sevinç'e madalya ve berat belgesi takdim etti.