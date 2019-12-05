Hayatını ırk ayrımcılığıyla mücadeleye adayan lider: Nelson Mandela

CAPE TOWN (AA) - Irk ayrımcılığına karşı verdiği mücadeleden dolayı Apartheid hükümeti tarafından ömür boyu hapse mahkum edilen Mandela, 27 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı.

Mandela, 1994 yılında Güney Afrika'da yapılan ilk demokratik seçimde ülkenin ilk siyahi devlet başkanı olarak tarihe geçti.

Her kesimden Güney Afrikalının desteğini alan Mandela, seçimden sonra Hristiyan, Müslüman, Yahudi ve Hinduların dualarıyla görevine başladı.

Mandela, seçildikten sonra yaptığı açıklamada "ülkede artık barışın egemen olacağını" vurguladı.

Zafer kazandıktan sonra ülkedeki beyazları da kucaklayan Mandela, tüm dünyada liderliğine hayranlık duyulan bir insan oldu.

Efsanevi lider, solunum rahatsızlığı nedeniyle 5 Aralık 2013’te, 95 yaşında hayatını kaybetti."Mandela ülkemizdeki uç noktaları bir araya getirdi"

Inyathelo Enstitüsü Başkanı Nazeema Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mandela'nın intikam duygusuna kapılmadan, ülkede kalıcı istikrarı ve barışı sağladığını vurguladı.

Muhammed, "Güney Afrika'da on yıllarca beyazın üstünlük zulmü, beyaz olmayanın ezilmesi, toplumda doğal olarak sivri uçlar meydana getirdi. Mandela ülkemizin geçtiği zorlu yıllardan sonra çok sayıda uç noktayı bir araya getirerek toplumsal uzlaşıyı ve barışı sağladı. Kendisinin de hapiste yıllarını geçirmesine rağmen bu liderliği yapabilmesi onu dünyada demokrasi ve sosyal adalet ikonu konumuna getirdi." diye konuştu.

Çözülmeyi bekleyen onlarca toplumsal sorunun, Mandela'nın felsefesiyle aşılabileceğine dikkati çeken Muhammed, "Bizler de kurum olarak bu misyonla toplumsal sorunlara çözümler getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Hapisten barış ile çıktı

62 yaşındaki Charles Elffers da Mandela'nın herkesi kucaklamasının ülkeye istikrar ve itibar kazandırdığını söyledi.

Elffers, "Mandela hapisten nefreti ile çıkmadı, barışla çıktı ve herkese el uzattı. Bizler onun siyah beyaz herkesin huzur içinde yaşayabileceği bir ülkeyi hayal ettiğine şahit olduk. Onunla tekrar uluslararası arenaya çıktık ve çok güzel bir başlangıç yapıldı." ifadelerini kullandı.

Bugün Mandela'nın hayal ettiği Güney Afrika için alınması gereken çok yol olduğunu vurgulayan Elffers, "Bugünkü hükümetimiz onun felsefesine olabildiğince bağlı kalarak sorunlarımızı çözmeye ve ülkeyi ileri taşımaya çalışıyor fakat önlerinde çok boyutlu, kompleks bir denklem var. Bugünün gençleri, onun mirasına sahip çıkmaya devam ederlerse ülkeyi daha ileriye taşıyacaklarına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.