Havalandırma borusundan tombala makinesi çıktı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, kumar oynanmasına yönelik bir dernek binasına yapılan operasyonda, havalandırma borularının içine gizlenmiş halde tombala makinesi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yapılan istihbarat çalışması doğrultusunda Cumhuriyet Mahallesi Başkan Sokak'taki bir dernek binasında kumar oynatıldığı iddiasıyla operasyon yaptı.
Binada yapılan aramada, havalandırma borularının içine saklanmış halde tombala makinesi ile kumar ekipmanları bulundu.
Operasyonda, yasa dışı bahis oynadıkları gerekçesiyle içerideki 75 kişi hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca 227'şer lira ceza uygulandı, 1 kişi de gözaltına alındı.