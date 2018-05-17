Havalandırma borusundan tombala makinesi çıktı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, kumar oynanmasına yönelik bir dernek binasına yapılan operasyonda, havalandırma borularının içine gizlenmiş halde tombala makinesi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yapılan...