Hava harekatında 9 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan ile Hakkari'nin Çukurca bölgelerine yönelik hava harekatında silahlı 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan ile Hakkari'nin Çukurca bölgelerine dün hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Harekatta, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Hava harekatında silahlı 9 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Muhabir: Muhammed Ali Toruntay