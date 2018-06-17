Hava harekatında 9 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan ile Hakkari'nin Çukurca bölgelerine yönelik hava harekatında silahlı 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan ile Hakkari'nin Çukurca bölgelerine dün hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Harekatta, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Hava harekatında silahlı 9 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
Muhabir: Muhammed Ali Toruntay