Hatice Ceylan'ın evladına kavuşması Diyarbakır annelerini umutlandırdı

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 99'uncu gününde devam ediyor. Diyarbakır'da uğruna HDP il binası önünde oturma eylemi yaptığı 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan'a kavuşan Hatice Ceylan (ortada), evlat nöbetini sürdüren ailelere umut oldu. Anne Hatice Ceylan, evlatları için eylemde bulunan anneleri ziyaret etti. ( Mehmet Sıddık Kaya - Anadolu Ajansı )

Diyarbakır'da uğruna HDP il binası önünde oturma eylemi yaptığı 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan'a kavuşan Hatice Ceylan, evlat nöbetini sürdüren ailelere umut oldu.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 99'uncu gününde devam ediyor.

Merkez Kayapınar ilçesinden 4 yıl önce 8 Ekim'de 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Cafer için oturma eylemine katılan Hatice Ceylan'ın gece aldığı müjdeli haberle evladına kavuşması, yüreği evlat hasretiyle yanan ve bekleyişini sürdüren annelere moral oldu.

Ceylan, yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu, tüm annelerin bu mutluluğu yaşamasını dilediğini söyledi.

"Oğlumu Allah ikinci defa bağışladı. Allah hepsine yaşatsın. Çok kurtulan çocuk oldu. İnşallah devamı da gelecek." diyen Ceylan, haberi aldığında duyduğu hislerinin tarif edilemez olduğunu dile getirdi.

Ceylan, "İnşallah zincirin halkaları birbirini tamamlayacak, hepsi gelecek. Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, polislerimize hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler bize. Arkadaşlarımı yalnız bırakmadım, buradayım. Geldim, yol arkadaşlarımı gördüm. İnşallah hep yanlarında olacağım." diye konuştu

"Oğlum eylemdeki annesini gördü ve aradı"

Baba Abdülkadir Ceylan da evladından gelen haberle büyük mutluluk yaşadıklarını aktardı.

"Oğlum eylemdeki annesini gördü ve aradı. Bazı şeyler var anlatılmaz, yaşanır. Çok çok sevinçliyiz." ifadelerini kullanan Ceylan, şunları kaydetti:

"Annesi buraya geldi nöbete başladı. Annesinin gelmesinden 25 gün sonra oğlumuz birkaç kez aradı. Biz de onu ikna etmeye çalıştık. Emniyet güçlerimiz bizden habersiz devreye girmişti ve başarılı oldular. Allah onlardan razı olsun. Onlara, askerimize, polisimize duacıyız. Cumhurbaşkanımızdan, İçişleri Bakanımızdan Allah razı olsun. Sürecin başından beri herkesin çocuğunu getirebilmek için ilgileniyorlar, takip ediyorlar."

"Bugün çadırımızda büyük bir sevinç var"

Evlat nöbetini sürdüren annelerden Ayşegül Biçer, oğlu Muhammed için oturma eylemine devam ettiğini belirterek, bir evladın ailesine kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Biçer, "Bugün çadırımızda büyük bir sevinç var. Zılgıtlar çekildi. Cafer'in gelişi hepsinin gelişi demektir. Haklı mücadelemiz sonuç vermeye başladı." dedi.

Dağa kaçırılan çocuklara ve evlatları dağa kaçırılan annelere seslenen Biçer, "Çocuklar sizler de güvenlik güçlerine teslim olun. Korkan bütün anne ve babalar tehditlere boyun eğmeyin. Artık o tehditleri ezip, buraya gelin ve haklı mücadelenizi vermeye başlayın. Eylemimizin 99'uncu günü ve PKK'da çözülmeler başladı. Eylemimiz daha büyük sonuçlar verecek, 2'şer değil 5'er 10'ar gelecekler." şeklinde konuştu.

"Biz de evlatlarımıza inşallah kavuşacağız"

Ağrı'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için gelip kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla oturma eylemi yapan Süheyla Demir, bir annenin daha evladına kavuşmasının sevincini yaşadıklarını belirtti.

Demir, kendi çocuklarına da kavuşmayı ümit ettiklerini dile getirerek, "Bugün çok sevinçliyiz. Allah'ın izniyle bizimkiler de gelecek. Devletimiz ve Cumhurbaşkanımızın sayesinde biz de evlatlarımıza inşallah kavuşacağız." ifadelerini kullandı.

Evlatları için yaptıkları oturma eyleminin önemine değinen Demir, tüm annelere eyleme destek vermeleri çağrısında bulundu.

Anne Mevlüde Üçdağ ise kendi evlatlarına kavuşmuş gibi mutluluk duyduklarını kaydetti.

"Sanki benim evladım gelmiş gibi. Onun sevinci benim sevincim. İnşallah hepimiz evladımıza kavuşacağız." diyen Üçdağ, eylemi kararlılıkla sürdüreceklerini sözlerine ekledi.