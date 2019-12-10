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Hatice anne 4 yıllık hasretin ardından oğlu ile kucaklaştı
Diyarbakır'da, uğruna HDP il binası önünde oturma eylemi yaptığı, 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan'a kavuşan anne Hatice ile baba Abdülkadir Ceylan, İl Emniyet Müdürlüğünde görüştükleri evlatlarını bağrına bastı.
Genel 10.12.2019, 16:13
Diyarbakır'da uğruna HDP il binası önünde oturma eylemi yaptığı, 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan'a kavuşan anne Hatice ile baba Abdülkadir Ceylan, 4 yıllık hasretin ardından evlatlarıyla kucaklaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuğu PKK'dan kurtulan Diyarbakır annesiyle görüştüHDP önünde eylem yapan annelerden biri daha evladına kavuştuEvladına kavuştu oturma eylemi yapan annelere koştuHatice Ceylan'ın evladına kavuşması Diyarbakır annelerini umutlandırdı
Merkez Kayapınar ilçesinden 4 yıl önce, 8 Ekim'de 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Cafer için oturma eylemine katılan ve gece aldığı müjdeli haberle evladına kavuşan anne Hatice Ceylan ve eşi, oğulları Cafer'i görebilmek için ellerinde fotoğrafı ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine geldi.
Duygusal anların yaşandığı buluşmada anne Ceylan, 4 yıllık ayrılığın ardından büyük özlem duyduğu oğlunun elini sıkı sıkı tuttu, gözyaşı döktü.
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