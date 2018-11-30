Hatalı sürücülere uyarı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yaya geçidinden geçen vatandaşlara yol vermeyen sürücülere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama düzenlendi.

Şube Müdür Vekili Zafer Aydın, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde düzenlenen uygulama öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yaya geçitlerinde geçiş önceliğinin yayalara ait olduğunu söyledi.

Kanun değişikliğiyle yaya geçitlerinde, kavşak başlangıçlarında, okul geçitlerinde sürücülerin yayalara yol vermesiyle ilgili sürücülere ve yayalara bilgilendirme yaptıklarını ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi açısından özellikle yaya geçitlerine yaklaşımlarında hızı azaltarak, yayaların mevcut olması halinde ilk geçiş önceliğinin yayalara vermesi gerekiyor. Aksi taktirde trafik kanununun ilgili maddesi uyarınca 488 lira idari para cezasının uygulanacak. Bu konuda araç sürücülerini bilgilendiriyoruz."