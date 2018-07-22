Hamaney'den 'Hürmüz Boğazı' açıklaması

ANKARA (AA) - İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ni, "ABD'nin İran petrolünün satışını engellemesi durumunda Hürmüz Boğazı'nı kapatacaklarına" ilişkin açıklamasına destek verdi.

İran liderinin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Hamaney, başkent Tahran'daki konutunda Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, İran'ın ülke dışındaki büyükelçileri ve diplomatik misyon temsilcilerini kabul etti.

Burada yaptığı konuşmada, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidine işaret eden Hamaney, "Cumhurbaşkanı'nın, 'İran'ın petrol satışının engellenmesi halinde, bölgede kimse petrol ihraç edemez' açıklaması, İslam Cumhuriyeti'nin konuya ilişkin politikasını ve yaklaşımını ortaya koyan önemli bir açıklamadır." dedi.

Hamaney, Dışişleri Bakanlığı'nın, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin ortaya koyduğu duruşu sıkı bir şekilde takip etmesi gerektiğini belirtti.

"ABD ile müzakere açık bir hata"

ABD'nin "güvenilmez" olduğunu vurgulayan İran lideri, Washington yönetimi ile müzakerelerin sorunları ortadan kaldıracağını düşünmenin açık bir hata olduğunu belirtti.

İran lideri, ABD'nin aksine Avrupa ülkeleri ile müzakerelere karşı olmadığını sözlerine ekledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, salı günü İsviçre'de ülkedeki İranlılarla bir araya geldiği toplantıda, "ABD yönetimi, 'İran'a bir damla petrol ihracat ettirmeyeceğiz' demiş. Bu, bölge petrolünün ihraç edilemeyeceği anlamına gelmektedir. Eğer bunu yaparsanız sonuçlarına da katlanırsınız." açıklamasında bulunmuştu.



Açıklama, Basra ile Umman Körfezleri arasında yer alan ve küresel petrol ticareti için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan gerçekleştirilen ihracatı "İran'ın engelleme tehdidi" olarak yorumlanmıştı.