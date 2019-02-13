Halkapınar'da 'Her Zaman Başka Bir Yolu Var' Projesi

KONYA (AA) - Halkapınar'da Delimahmutlu ilkokulunda birleştirilmiş sınıflarda okuyan öğrenciler el ve düşünsel becerilerini "Her Zaman Başka Bir Yolu Var" E-Twinning projesi ile geliştirecek.

Halkapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Saffet Çağlar, 2023 Vizyon Belgesi kapsamında kurulan beceri atölyesi ile "Her Zaman Başka Bir Yolu Var" faaliyete geçtiğini belirtti.

Projenin amacını anlatan Çağlar şunları söyledi:

''Öğrencilerin farklı düşünme becerilerini, öz güven duygularını, farklı ve kendilerine özgü tasarımlar yapabilmelerini, verilen yönergeleri takip etme becerilerini, Fair play duygularını, zamanı etkili kullanma, somut malzemelerle soyut düşünme becerilerini geliştirmek. Ayrıca öğrencilerin okula severek gelmelerini ve devamsızlık problemlerini azaltmak, gibi bir çok konu da öğrencilerimizi geliştirmek eğitmek amacındayız.''

Delimahmutlu ilkokulunda görevli yapan öğretmen Mustafa Güdek de, "Okulun ikinci dönemi faaliyetine başladığımız beceri atölyemizde, öğrenciler ahşap malzemelerle tasarım yapabilmekte. 9 taş, mangala, bihar gibi geleneksel oyunların yanında abolone, surakarta, solo test, Jenga gibi dünyanın değişik ülkelerinde popüler olan zeka oyunları oynayarak, eğlenerek öğreniyor ve vakitlerini değerlendiriyorlar.'' diye konuştu.