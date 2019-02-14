Halkapınar'da

KONYA (AA) - Halkapınar Halk Eğitim Merkezi ile Ereğli Çalışma ve İş Kurumu İlçe Müdürlüğü (İŞKUR) arasında, meslek edindirme kursları kapsamında "Ahşap Hediyelik Eşya Yapımı Kursu" protokolü imzalandı.

Programda konuşan Halkapınar Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürü Hüseyin Aydın, 15 Şubat'ta İvriz Mahallesi'nde İŞKUR destekli Ahşap Hediyelik Eşya Yapımı kurusunun başlayacağını söyledi.

Aydın, konuşmasında sözlerini şöyle südürdü:

''17 Kursiyer, haftada 5 gün, yaklaşık 3 ay, toplamda 512 saat Ahşap Hediyelik Eşya Yapımı eğitimi alacaklar. Kursiyerler İşkur tarafından kurs süresince sigortaları ve günlük 30 lira net yevmiyeleri ile desteklenecek.''

Halkapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Saffet Çağlar'da, ''Özellikle bahar ve yaz mevsiminde binlerce ziyaretçisini ağırlayan, tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan İvriz mahallemizde açılacak olan bu kursun, yöre ekonomisine ve tanıtımına önemli katkı sağlayacaktır. İlçemize verdiği katkılardan dolayı Ereğli İŞKUR Müdürü Sayın Sait Eker beye teşekkür ediyorum.'' dedi.

Kursun Halkapınar'a, İvriz'e hayırlı olması temennisinde bulunan Ereğli İŞKUR Müdürü Sait Eker de, ''Biz müdürlük olarak halkımızın maddi, manevi ve kültürel anlamda gelişmesi için imkanlarımız dahilin de her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.'' diyerek, çalışmada tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Düzenlenen imza törenine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saffet Çağlar, Halkapınar Halk Eğitim Merkezi Hüseyin Aydın, Ereğli İŞKUR Müdürü Sait Eker katıldı.