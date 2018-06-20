Halk Eğitim Merkezlerinde yıl sonu sergileri

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de merkez ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin "Öğrenme Şenliği" kapsamında hazırladıkları ürünlerin yıl sonu sergisi açıldı.

Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, eski valilik bahçesindeki açılışta yaptığı konuşmada, stantlarda el emeği göz nuru ürünlerin bulunduğunu söyledi.

Kursiyerlerin mezuniyetlerinde bu serginin açılışını yaptıklarını ifade eden Haktankaçmaz, "Bu eserler sadece bir tabu olmanın ötesinde esasında bu işle uğraşanlara bir bakımda beceri, aile ekonomisine katkıda bulunuluyor. Diğer bakımdan dünya görüşünün de değişmesine sebep oluyor Kurslarda kendi el becerilerini geliştiren herkesi tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemlerde de bu tür faaliyetler devam edecek." diye konuştu.

Daha sonra kurdele keserek serginin açılışını yapan Vali Haktankaçmaz ve beraberindeki Keskin Kaymakamı Muammer Köken, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ve İl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Süreyya Kılıç, stantları gezerek kursiyerlerden bilgi aldı.

Serginin iki gün açık kalacağı belirtildi.







