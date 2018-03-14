Hakkı Türkkan fotoğraf yarışmasıyla anıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de fotoğraf sanatçısı Hakkı Türkkan, "Odunpazarı" konulu fotoğraf yarışmasıyla anıldı.

Eskişehir Sanat Derneğince iki yıldır adına anma sergisi ve fotoğraf yarışması düzenlenen sanatçı Hakkı Türkkan için Büyükşehir Sanat Merkezi'nde etkinlik gerçekleştirildi.

Ödül töreni ve serginin açılışında konuşan dernek başkanı Şehabeddin Tosuner, bu etkinliği Odunpazarı bölgesini büyük tutkuyla fotoğraflayan Hakkı Türkkan'ı en iyi "Odunpazarı" konulu fotoğraf yarışmasıyla unutulmaz kılabileceklerini düşünerek düzenlediklerini kaydetti.

Toplam 62 fotoğrafın katıldığı yarışmada, Bedrettin Yılmaz birinci, Eyüp Salacak ikinci, Kadriye İmgek üçüncü seçildi, Sadullah Aksu ve Eray Kara mansiyon, Mehmet Öztürk de Eskişehir Sanat Derneği özel ödülü aldı.