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Hakkari'deki silah kazasında şehit olan askerin cenazesi Konya'ya getirildi
KONYA (AA) - Hakkari-Çukurca kara yolundaki Şine Yol Kontrol Uygulama Noktası'nda meydana gelen silah kazasında şehit olan jandarma uzman çavuş Recep Özmen'in (25) cenazesi, memleketi Konya'ya getirildi.Şehit Özmen'in naaşı, Hakkari'deki...
Genel 03.12.2019, 23:08
KONYA (AA) - Hakkari-Çukurca kara yolundaki Şine Yol Kontrol Uygulama Noktası'nda meydana gelen silah kazasında şehit olan jandarma uzman çavuş Recep Özmen'in (25) cenazesi, memleketi Konya'ya getirildi.
Şehit Özmen'in naaşı, Hakkari'deki Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törenin ardından Konya'ya gönderildi.
Bu sırada, aynı uçaktan inen ve gözyaşı döken şehidin eşi, yakınları ve askeri yetkililerce teselli edildi.
Cenaze aracıyla Akşehir Devlet Hastanesi morguna götürülen şehidin naaşı, yarın İmaret Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Akşehir Şehitliği'nde toprağa verilecek.
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