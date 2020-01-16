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Hakkari'de iki asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada iki askerin şehit olduğunu bildirdi.
Genel 16.01.2020, 08:29
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."