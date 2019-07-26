Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.
ANKARA (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince...
ANKARA (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.