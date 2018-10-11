Hakim ve savcı adaylığı sınav sorularının sızdırılması davasında karar

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 2012'deki "Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı" sorularının sızdırılmasına ilişkin 86 sanığın yargılandığı davada, 62 sanık, 2 yıl 11 ay ile 27 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapse mahkum edildi.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Maliye Bakanlığı ve ÖSYM'nin avukatları da müşteki olarak yer aldı.

Sanıkların son sözlerinin ardından Mahkeme Başkanı Muhammed Karaca hükmü açıkladı.

Buna göre, sanıklardan Ahmet Kahrıman, Ahmet Atilla Kavuran, Fahrettin Albay, Ali Odabaşı, Fatih Başyiğit, Mehmet Ali Gültekin, Nadir Bilgiç, Ömer Mutlu Erdoğan ve İsmet Ünsal, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 2 ay 7'şer gün, "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 6 yıl 3'er ay olmak üzere toplam 8 yıl 5 ay 7'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar Fatih Mehmet Bayram, Dursun Ali Kurt, Özgür Aslan Topçak, Habip Doğan, Alaattin Sabır, Bahri Bayazıdoğlu, Niyazi Kara, Gökhan Simavlı, Mahmut Karababa, Necmettin Boz, Serhat Ağır, Ahmet Kara, Hasan Çiçek, Oktay Cemil Bayam, Hafize Okay, İsa Çetin, Şerife Cevizci Ünsal, Mustafa Kemal Çilingir, Halil İbrahim Dulkadir ve Mücella Girgin, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 11'er ay, "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 7 yıl 6'şar ay olmak üzere toplam 10 yıl 5'er ay hapisle cezalandırıldı.

Mahkeme Başkanı Karaca, sanıklar Halit Önder, Tülay Ardıç ve Erol Günal'ın "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 2 ay 7'şer gün, "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 7 yıl 6'şar ay olmak üzere toplam 9 yıl 8 ay 7'şer gün, sanıklar Atanur Nalan Kahrıman, Selamet Şen, Tekin Bülbül, Mehmet Salih Öztürk ve Murat Kılıç'ın "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 6 yıl 3'er ay, Abdullah Enis Ural, Mehmet Erdin, Engin Nazlı, Erdem Gençay, Mehmet Cemil Bilgiç, Selcan Kafalı, Ahmet Erdemir, Eyüp Çukadar, Serdar İnan, Fatih Özer ve Muhammet Mustafa Kısaarslan'ın aynı suçtan 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldığını açıkladı.

Sanıklardan Habil Kahraman, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 11 ay hapse mahkum edilirken, sanıklar Adem Kaçar ve Tuba Ocak aynı suçtan 2 yıl 7 ay 7'şer gün ve "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 1 yıl 6 ay 22'şer gün olmak üzere 4 yıl 1 ay 29'an gün hapse mahkum edildi.

Sanıklardan Mehmet Dölen aynı suçlardan sırasıyla 2 yıl 11 ay ve 5 yıl olmak üzere toplam 7 yıl 11 ay hapis cezası aldı. Sanık Ömer Çetin "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 8 yıl 9 ay, sanık Ramazan Akyıldız aynı suçtan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklardan Abidin Gürsoy'un ise "Silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçundan 18 yıl, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan ise 9 yıl 7 ay 15 gün olmak üzere toplam 27 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Mahkeme, sanıklar Ali Işık, Alpaslan Özdemir, Gökhan Yıldırım, Ertuğrul Günaydın, İsmail Koşar, Murat Enez, Recep Durgun, Sırrı Kesen, Yusuf Aydemir, Mehmet Keleş, Ayşe Çıracı, Elif Mercan Çevik, Hacer Bardakçı, Hüseyin Akay, Ümit Sargın, Maviye Keleş, Ahmet Kılınç, Behzat Murat Sümbüllü, Kemal Angın, Zehra Ekici, Ömer Kardaş, Sadi Dönmez, Şenol Öztürk, Yusuf Deveci ve Yusuf Ünal'ın tüm suçlardan beraatine hükmetti.

"Nitelikli dolandırıcılık" suçundan ceza alan tüm sanıklara 3 bin ve 523 bin lira arasında değişen adli para cezası verilmesine karar veren mahkeme, firari 6 sanığın dosyasının ayrılmasına hükmetti.

- İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2012'deki avukatlıktan hakim ve savcılığa geçiş sınavı sorularının, FETÖ tarafından üyelerine sızdırıldığına ilişkin 86 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Sanıkların, "terör örgütü üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 45 yıl 7'şer aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu.