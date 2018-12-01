Hafızlık hayalini 67 yaşında gerçekleştirdi

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de yaşayan Emin Candan, gençliğinden beri sahip olduğu hafız olma hayalini, emekliliği sonrası 67 yaşında gerçekleştirdi.

Gençlik yıllarında Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip hafız olma hayali kuran 68 yaşındaki Candan, çeşitli sebeplerden dolayı bu hayalini gerçekleştirememiş olmanın yıllarca burukluğunu yaşadı.

Uzun yıllar inşaatlarda işçi olarak çalışan Candan, emekliliği sonrası hafızlık hayalini gerçekleştirmek için arayış içerisine girdi. Hayalinin peşinden koşmaktan vazgeçmeyen Candan, Taşçıoğlu Kur'an Kursu'nda hafızlık eğiticisi Rasim Altıparmak ile tanışarak bu yolda ilk adımını attı.

Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye 2016'nın eylül ayında başlayan Candan, günün çoğunda ezber yaparak 5,5 ay gibi kısa bir sürede, 67 yaşında hafız olup hayalini gerçekleştirdi.

Candan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafızlığın kendisi için vazgeçilmez bir tutku olduğunu söyledi.

Gençlik yıllarından beri hep hayalini gerçekleştirmek istediğini belirten Candan, "Ben zamanında istememe rağmen hafızlık yapamamıştım. Bu benim içimde bir hasret bir özlemdi. Sürekli içimde kanayan bir yaraydı. Ben bunu nasıl ve niye ıskaladım diye hep düşünüyordum. 2013'de emekli oldum. Yapacak bir şeyim yoktu. Baktım, bu böyle olmayacak. Ben kendi kendime bu hafızlığı yapayım dedim." ifadesini kullandı.

- "Günde 16 saat çalışıyordum"



Kur'an-ı Kerim'i ezberlerken fazla zorlanmadığının altını çizen Candan, şunları anlattı:

"Hafızlığa başlamadan önce birinin 7,5 ayda hafız olduğunu duyunca bunu geçmem ve bu rekoru kırmam lazım dedim. Taşçıoğlu Kur'an Kursu'na geldim. Burada Rasim Altıparmak hocamla tanıştım. Pazartesi gel dedi. O günden itibaren çalışmaya başladım ve 5,5 ayda bitirdim. Günlük geliyordum. Hafta sonu da gelip çalışıyordum. Günde 3 sayfayı çok rahat ezberliyordum. Günlük gazetemi filan da okuyordum. Tabii sonradan ezber sayısını yükseltince gazeteyi filan bırakmak zorunda kaldım. Günlük 16 saatimi Kur'an'a adadım, günde 16 saat çalışıyordum. Bu, CenabıAllah'ın bir lütfü, ihsanı ve ikramıydı. CenabıAllah yardım ederse hiçbir şey zor değil. Böylece bitirmiş olduk."

Candan, bazılarının 67 yaşında hafız olmasına şaşırdığını aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Şaşıranlar oldu. Hatta bir imam arkadaşım vardı. Ona, 'ben hafızlığa başladım 3 sayfayla gidiyorum' dedim. O da, 'ya nasıl olur, bu yaşta günde 3 sayfa nasıl ezberliyorsun' diye şaşırdı. Bazı arkadaşlar 'ya biz bırak yeni bir şey öğrenmeyi bildiklerimizi unutuyoruz, sen nasıl hafız oldun' diye tebrik edip takdir ediyorlar. Sevinerek beni tebrik eden arkadaşlarım var ama bunu hiç önemsemeyen arkadaşlarla da karşılaştım."

Kur'an-ı Kerim öğreticisi Rasim Altıparmak da Candan'ın 5,5 ay gibi kısa bir sürede 67 yaşında hafız olarak kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.

- "Yaşını bahane etmedik"



Candan'ın hafız olmayı çok istediğini ve bunu da başardığını aktaran Altıparmak, şunları kaydetti:

"Emin Candan bir gün yanıma gelerek hafız olmak istediğini söyledi. Baktım yaşı epey ileri. Böylece hafızlığa başlattık. 26 Eylül 2016'da hafızlığa başladı ve 10 Mart 2017'de hafız oldu. Yaşını bahane etmedik. O çalıştı biz de gayret ettik. Bu ilerlemiş yaşına rağmen 5,5 ay gibi kısa bir sürede hafızlığı bitirdi. Hafızlık sınavına girerek onu da başardı. Bizi de utandırmadı. Kısa sürede hafızlığını bitirdi. Rekor seviyede hafızlığı bitirmiş oldu."