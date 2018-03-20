Hafik Kaymakamı Karakaş öğrencilerle buluştu

SİVAS (AA) - Hafik Kaymakamı Ömer Sait Karakaş, Hafik Hacı Ömer Aydoğan İmam Hatip Lisesi Yurdu'nda kalan öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyarette öğrencilerle bir süre sohbet eden Karakaş, yurt ortamı, zararlı alışkanlıklardan uzak durulması, okuldaki ders durumları, sınavlara hazırlanma ve geleceğin önemi ile ilgili konularda öğrencilerle bilgi alışverişinde bulundu.

Öğrencilerin istek ve sorunlarını dinleyen Karakaş, sorunların çözüme kavuşturulması konusunda çalışmalar yapılacağını söyledi.

Öğrencilere güvenin tam olduğunu aktaran Karakaş, "Bizim ve memleketimizin geleceği sizlere emanet, siz ne kadar iyi yetişirseniz biz de geleceğimize daha umutlu daha güvenle bakarız. Sizlere her imkanı sunan devletimize ve sizleri yetiştiren ailelerinize karşı en önemli vazifeniz, çok çalışmaktır. Çok çalışıp mesleklerinizde başarılı olacağınıza ve devletimize büyük hizmetler vereceğinize inancım tamdır." dedi.

Karakaş'a ziyareti sırasında, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yahya Yıldırım da eşlik etti.