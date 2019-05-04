Güvenlik güçlerinin ailelerle iş birliği örgütteki çöküşü hızlandırdı

Çocukları bölücü terör örgütünün tuzağına düşen aileler ile güvenlik güçlerinin iş birliği, örgütten ikna yoluyla ayrılan terörist sayısını artırdı. 2019'un ilk 4 ayında teslim olan 127 teröristten 82'si ailelerinin de desteğiyle ikna edilerek örgütten kurtuldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin düzenlediği başarılı operasyonlar terör örgütünde korku ve paniği artırırken, terörle mücadelede uygulanan psikolojik ve sosyolojik stratejilerden sonuç alınmaya devam ediliyor.

Çocuklarını terör örgütünün elinden kurtarmak isteyen aileler, güvenlik güçleriyle iş birliği yaparken, terörle mücadelede uygulanan strateji ve atılan diğer adımlar, ikna yoluyla teslim olan terörist sayısına olumlu yansıdı.

Bu kapsamda, 2016'da 366 terörist teslim olurken bunlardan 49'u ikna yoluyla gerçekleşti.

İki yıl önce teslim olan 417 örgüt mensubundan 135'i ikna sonucu örgütle yollarını ayırdı. Geçen yıl teslim olan 375 teröristten de 165'i ikna yoluyla örgütten ayrıldı.

Bu yıl 30 Nisan itibarıyla ise 127 terör örgütü mensubu teslim oldu. Bunlardan 82'sinin, ailelerinin de desteğiyle ikna edilerek örgütten ayrılması sağlandı.

Evladı için 2 gece kayanın üzerinde sabahladı

Açıklamaya göre, evladını kurtarmak için terör örgütünün yurt dışı kampına giden bir anne, 2 gece kayanın üzerinde sabahlayarak çocuğunu örgütten kurtardı.

"Çocuğumu almadan hiçbir yere gitmiyorum." diyen anne, ısrarı sonucu çocuğuna kavuştu.

Örgütün kıskacındaki gençler baskı görüyor

Örgüte katılanların yaşlarına bakıldığında büyük çoğunluğunun 13-25 yaşlarında, ergenlik ve geç ergenlik döneminde bireyler olduğu dikkati çekti.

Zorla dağa götürülen bu yaş gruplarındaki kişiler, terör örgütü içinde cinsel saldırı, istismar ve aşağılamalara maruz kaldı.

PKK/KCK'nın alıkoyduğu çocuk ve gençler, "gidecek bir yeri bulunmadığı" ve "kaçmanın mümkün olmadığı"nı düşünüyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla dile getirdiği "Bir gece ansızın gelebiliriz." ifadesinin, terör örgütünde büyük tedirginlik yaşattığına ilişkin ifadeler, teslim olan teröristlerin mülakatlarına yansıdı.