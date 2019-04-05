Güvenilir haberin kaynağı Anadolu Ajansı 99 yaşında

ANKARA (AA) - Türkiye merkezli uluslararası bir haber ajansı olarak 13 dilde yayınıyla 93 ülkede yaklaşık 6 bin kullanıcıya hizmet veren, 100 ülkede 3 binden fazla çalışanı bulunan, günlük 1600 haber, 2 bin 300 fotoğraf, 6 infografik, 400 video yayınlayan ve 15 canlı yayın yapan güvenilir haberin kaynağı Anadolu Ajansı (AA), kuruluşunun 100. yılına bir kala dünyanın en saygın ajansları arasında yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi ile özdeşleşen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmadan 17 gün önce 6 Nisan 1920'de kurulan AA, 99 yıllık tecrübesiyle güvenilir haberin kaynağı olmayı sürdürüyor.

Bu yıl 99. kuruluş yıl dönümünü kutlayan AA, 100. yılında dünyanın en etkili haber ajansları sıralamasında ön sıralarda yer almak için çalışmalarına devam ediyor.

Dünyanın en hareketli bölgelerindeki sıcak gelişmeleri anında abonelerine aktaran AA, özellikle haberciliğin çok zor olduğu coğrafyalardan geçtiği haber ve güçlü görselleriyle fark yaratıyor.

"1 asra 1 kala" artan üretim, yükselen kalite

Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça, Fransızca, İspanyolca, Kürtçe, Soranice, Farsça, Endonezce, Boşnakça, Arnavutça, Makedonca olmak üzere 13 dilde yayın yapan AA, abonelerine servis ettiği haber, fotoğraf ve videoları ile sadece Türkiye'de değil dünyada da güvenilir haberin kaynağı olma özelliği taşıyor.

13 dilde yayınıyla 93 ülkede yaklaşık 6 bin kullanıcıya hizmet veren, 100 ülkede 3 binden fazla çalışanı bulunan, günlük ortalama 1600 haber, 2 bin 300 fotoğraf, 6 infografik, 400 video yayınlayan ve 15 canlı yayın yapan AA, Türkiye'deki ulusal gazetelerde yayımlanan fotoğrafların yüzde 63'ünü, haberlerin ise yüzde 40'ını üretiyor. Ayrıca ulusal haber siteleri, Anadolu Ajansının özel haberlerinin yüzde 89'una sitelerinde yer veriyor.

Canlı yayın

Anadolu Ajansı, son dönemde yaptığı atılımla, özellikle canlı yayın noktasında da abonelerine önemli hizmetler vermeye başladı.

Canlı Yayınlar Editörlüğünü kurum bünyesine kazandıran, son teknoloji canlı yayın cihazları ile aynı anda dört canlı yayın yapabilen, gün içindeki önemli toplantıları ve sıcak olayları abonelerine aktaran AA, günde 15 canlı yayına imza atıyor.

Global yapılanma

Global muhabir ağı sayesinde abonelerinde 7/24 hizmet veren AA'nın, Brüksel'den Somaliye kadar 41 merkezde ofisi, 100 ülkede temsilciliği bulunuyor.

Sosyal medya

AA, 13 dilde yayın yapan web siteleri başta olmak üzere mobil cihazlar ve akıllı saatler için hazırlanan uygulamaları ve tüm sosyal medya kanallarını, yoğun ve aktif olarak kullanıyor.

AA'nın 9 milyon kişi tarafından takip edilen sosyal medya hesapları, gün içindeki gelişmeleri anbean takipçilerinin bilgisine sunuyor.

AA, "usta/çırak" öğretisini devam ettiriyor

AA Yönetim Kurulu kararı ile 2011'de kurulan Anadolu Ajansı Haber Akademisi, medyada yaşanan değişime, sosyal medyadaki gelişmelere, teknoloji kullanımını etkinleştirmeye yönelik uygulamalı ve sistematik eğitimler veriyor.

Medya sektöründe çalışan ya da çalışmak isteyenlerin, gazetecilik alanında analitik düşünme, sorun çözme, etkili iletişim kurabilme, haber yazım teknikleri, görüntü ve fotoğraf çekimi bilgi ve becerilerine sahip olmasını sağlamayı hedefleyen AA, gazetecilik mesleğinde giderek rafa kalkan "usta/çırak" öğretisinin, Akademideki uygulama eğitimleriyle yeniden hayat bulmasını amaçlıyor.

Haber Akademisinde, savaş muhabirliği başta olmak üzere birçok alanda çok sayıda eğitim veren AA, tecrübeli personelinin katkılarıyla hazırladığı ve üniversitelerde okutulan, alanla ile ilgili tek kaynak olan "Muhabir-Habercinin Temel Kitabı", "Savaş Muhabirliği El Kitabı" ile özellikle mesleğe yeni başlayanlara yol gösterici bilgiler sunuyor.

AA Yayınları

AA, kurduğu "AA Yayınları" markası ile habercilik tecrübesini okuyucuyla buluşturuyor. Her yıl Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak 3 dilde yayınlanan AA yıllıkları, yılın önemli olaylarını belgeleyen önemli bir arşiv niteliği taşıyor.

Yıllıklarının yanı sıra yıla damga vuran olaylar için de bilgilendirici kitaplar hazırlayan AA, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yaşanan Cemal Kaşıkçı cinayetinin tüm detaylarını, 3 dilde hazırladığı "Cemal Kaşıkçı Cinayeti" kitabıyla kamuoyunun bilgisine sundu.

Ayrıca Anadolu Ajansının "Gökyüzünden Türkiye" ve "Yükselen Afrika" gibi özgün çalışmaları ile "Trump ve Küresel Düzen", "Huzurlu Şehirler" gibi güncel konuları kapsayan analiz çalışmaları da bulunuyor.

Global İletişim Ortaklığı

Öte yandan ulusal ve uluslararası etkinliklere de medya desteği sağlayan Anadolu Ajansı, "Global İletişim Ortaklığı" başlığı altında 2018 yılında 31 yurt içi, 11 yurt dışı etkinliğe sponsor oldu.

İş birlikleri

Anadolu Ajansının 54 ülkede yaptığı içerik değişim anlaşmaları sayesinde, başta İngilizce haberler olmak üzere üretilen fotoğraf ve video içerikleri, ilgili ülkedeki medya kuruluşlarına iletiliyor.

AA, 2018'de İstanbul'da düzenlenen ABNA-SE Genel Kurulu ile 27. Dönem Balkan-Güney Doğu Avrupa Haber Ajansları Birliğinin yeni dönem başkanı oldu.

AA'nın ayrıca yurt içi ve dışında, aralarında TİKA, YTB, D8 ve SETA gibi kurumların bulunduğu 19 farklı kuruluş ile arşiv haber yayın ve eğitim konularında iş birliği anlaşması da bulunuyor.

AA fotoğraf gücü

Dünyanın her yerinden Anadolu Ajansı fotoğraflarına erişim sunan fotoğraf portalı "Anadolu Images" 5,8 milyon fotoğraf arşivi ile hizmet veriyor.

Özel projeler

AA Şirket Haberleri ile anlaşma yapılan kurumların bültenleri, AA tarafından kontrol edilip yayına hazır hale getiriliyor. Haber yayın sistemi ile Türkiye genelindeki tüm medya kuruluşlarına aynı anda ulaştırılıyor.

AA, Finans Terminali ile de Türkiye ve dünyadan anlık finansal haber ve veri akışını, Türkiye'nin önemli kurumlarının verileri ile eş zamanlı olarak yayınlayarak finans dünyasına hizmet veriyor.

Enerji Terminali de yine yurttan ve dünyadan enerji alanında hazırlanan analiz ve raporların, ulusal ve uluslararası şirketlerin gelişmelerinin izlenip takibinin yapıldığı bir platform olarak çalışıyor.

Istanbul Photo Awards

Uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards", Anadolu Ajansı tarafından 2015 yılında düzenlenmeye başlandı.

Yarışma her yıl, basın mesleklerinin en zor alanlarından foto muhabirliğini desteklemek ve dağıttığı ödüllerle foto muhabirlerini teşvik etmek amacıyla düzenleniyor.

Türkiye'yi uluslararası platformda tanıtan yarışma, Anadolu Ajansının haber fotoğrafı alanındaki gücünün bir göstergesi haline geldi.

Her yıl kazanan fotoğrafların yer aldığı "Istanbul Photo Awards Photobook"ları dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. Istanbul Photo Awards 2019'un bu yıl kazananları ise Nisan ayında gerçekleştirilecek uluslararası jüri toplantısı ile İstanbul'da belirlenecek.

Anadolu Ajansı, binlerce isimsiz kahramanıyla 99 yıl önce olduğu gibi dünyayı her gün aydınlatmaya ve 100. yaşına emin adımlarla yürümeye devam ediyor.