Gürün'de güvenlik toplantısı yapıldı

SİVAS (AA) - Gürün ilçesinde mart ayı güvenlik toplantısı yapıldı.
Belediye Hanımlar Lokalinde gerçekleştirilen toplantıda Gürün ile ilgili güvenlik konuları ele alındı.
Yaşanabilecek olası olaylara karşı alınabilecek önlemler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, ilçedeki güvenliği sağlamak içen yoğun mesai harcayan emniyet ve jandarma personeline teşekkür etti.
Toplantıya kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.