Güneş enerjisi ile çalışan hava balonuna ödül

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen "Bir Düşün Sen" adlı yarışmaya katılan Çubuklu ortaokul öğrencisi, tasarladığı projeyle milli hava aracı dalında ödül aldı.

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce düzenlenen yarışmada, öğrencilerin milli otomobil, milli kara toplu taşıma ulaşım aracı, milli raylı taşıma ulaşım aracı, milli hava ulaşım aracı, milli deniz ulaşım aracı tasarımları yarıştı.

Türkiye genelinden bin 200 projeyle katılımın sağlandığı yarışmada, ilk 100'e giren tasarımlar ödüle layık görüldü. Yarışmada, Çubuk Muharrem Kandemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Behra Çoban'ın geliştirdiği güneş enerjisi ile çalışan güvenli hava balonu da ödül aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli üretim seferberliğine bir imam hatipli olarak tepkisiz kalamayacağını belirten Behra Çoban, yarışmayı duyunca çok heyecanlandığını ve öğretmeni Özgün Devrim'in desteği ile güneş enerjisi ile çalışan güvenli hava balonu tasarlandığını söyledi.

Projesinin ilk 100 proje içerisine girmesinin kendisini çok mutlu ettiğini anlatan Çoban, şunları kaydetti:

"Ne yapabilirim?' diye düşünürken özellikle Nevşehir’de çok kullanılan hava balonları aklıma geldi. Öğretmenimle paylaştım ve onun da desteğiyle bu projeyi hazırladım. Güneş panelleriyle çalıştığı için hem yakıttan tasarruf ediyor, hem de diğer ulaşım araçlarına oranla çok güvenli oldu. Artık ülkemizde herkes daha ucuz ve daha güvenli yolculuk yapabilecek."

Okullardan 6 öğrencinin proje hazırlayarak yarışmaya katıldığını ve 3'ünün Ankara birincisi olduğunu dile getiren Çubuk Muharrem Kandemir İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Özgün Devrim, öğrencilerin hayal gücünü işin içerisine katarak milli üretim seferberliğine katkı verdiklerini belirtti.

Öğrencileriyle gurur duyduğunu kaydeden Devrim, "Günümüzde turizm sektöründe çok yoğun bir şekilde kullanılan hava balonu öğrencimiz tarafından tasarlanan şekliyle üretildiğinde, şehir ulaşımında dahi çok rahatlıkla kullanılabilecek. Yapılan çalışmada hibrit dediğimiz iki farklı enerji türü ile çalışacak. Birincisi güneş enerjisi ile elde edilen elektrikle sepetin etrafına yerleştirilen pervaneleri hareket ettirmesiyle hem yukarı yükselmesinde, hem de manevra yapması şeklinde kullanılacak. Diğeri ise petrol türevi enerjilerin kullanılması şeklinde. Güvenlik açısından destekleyici bir model geliştirildi." diye konuştu.