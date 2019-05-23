GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı ile ATO Congresium'da 12. Çalışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

- Erdoğan, ATO Congresium'da Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder'i kabul edecek, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sağlık çalışanları ile iftarda bir araya gelecek.

(Ankara/13.00/14.30/16.00/20.10)