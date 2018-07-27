GÜNCELLEME Sınav sorularını önceden alan FETÖ üyelerine gözaltı kararı

ANKARA (AA) - Başkentte, 2010 yılı komiserliğe geçiş sınavı sorularını önceden alarak komiser yardımcısı olduğu belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 2010 yılındaki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin yazılı sınav öncesinde eriştikleri soruları örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, soruları alarak komiser yardımcısı olan 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamını yakaladı.

- FETÖ çalışma kampları

İncelemede, FETÖ'nün sınav soruları verilecek kişileri hemen hemen her ilde oluşturulan "çalışma kampı"na alarak bu kişilerin örgüte bağlılıklarını ölçtüğü belirlendi.

Kamp süresince katılan kişilerin "örgüt yayınlarını okuyup okumaması" ve "himmet verip vermeyeceği" ile "örgüte sadakat gösterip göstermeyeceği" noktalarında çeşitli kriterlerde teste tabi tutulduğu, kamp sonunda ise örgütün "il istişare kurulları" tarafından uygun görülen kişilere "abiler" tarafından soruların yazılı ulaştırıldığı belirlendi.

Yaklaşık 80 sayfalık mevzuat ağırlıklı sorulara ait yanıtların sınava girecek kişiye ezberletildiği, daha sonra ise başkasına vermemesi için elinden alındığı öğrenildi.

Sınav sorularını ezberleyen kişilere Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ettirilirken, sınav esnasında sorular okunmadan ezberletilen şıkların işaretlenmesi ve bunun dışına çıkılmaması da öğütlendi.

Söz konusu yıl sınav sonrası 13 sorunun mahkeme kararıyla iptal edilmesine rağmen soruları önceden temin eden kişilerin iptal edilen "yanlış" sorularda bile aynı cevabı işaretledikleri belirlendi.

Operasyonun, 2010 yılı komiserliğe geçiş sınavı sorularını Siirt'te düzenlenen kampa katılarak temin eden kişilere yönelik olarak gerçekleştirildiği, bundan sonraki operasyonların da aynı şekilde il il gerçekleştirileceği öğrenildi.