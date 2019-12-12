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GÜNCELLEME - Yozgat merkezli fuhuş operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

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Genel 12.12.2019, 18:18
GÜNCELLEME - Yozgat merkezli fuhuş operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
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YOZGAT (AA) - Yozgat ve Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 5 zanlı tutuklandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yerköy ilçesinde 4, Ankara'da da 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, H.G, H.A.D, B.G, Y.B. ve F.U, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek, zorlamak" suçundan gözaltına alınırken, fuhşa zorlanan 5 kadın ile bu kadınlarla fuhuş yapan 15 kişi Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İfade işlemleri tamamlanan 5 kadın ile söz konusu kadınlarla fuhuş yapan 15 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 1'i kadın 5 zanlı ise nöbetçi mahkemece tutuklandı.

#Emniyet Müdürlüğü #fuhuş operasyonu #Yozgat
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