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GÜNCELLEME - Polis Koleji Giriş Sınavı'yla ilgili FETÖ soruşturmasında 64 gözaltı kararı
- Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 şüpheli yakalandı GÖZALTI SAYISI EKLENDİ
Genel 13.12.2019, 10:30
ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2009'daki Polis Koleji Giriş Sınavı sorularını sınav öncesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarından aldıkları iddiasıyla 64 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüpheliler hakkında Ankara'nın da arasında bulunduğu 24 ilde gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Karar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eş zamanlı düzenledikleri operasyonda şu ana kadar 26 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltı kararı bulunan diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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