GÜNCELLEME - Otomobile sakladıkları eroini baharatla kamufle etmişler

- Eskişehir-Ankara kara yolunda polis tarafından durdurulan araçta 52,7 kilogram eroinle yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı - Otomobilin tabanına ve koltukların altına gizlenen uyuşturucunun narkotik köpeği koku almasın diye üstlerine baharat serpilmesi dikkati çekti ADLİ SÜREÇ EKLENDİ