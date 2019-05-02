GÜNCELLEME - Niğde merkezli tarihi eser ve kaçak kazı operasyonu

NİĞDE (AA) - Niğde merkezli 3 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı ve kaçak kazı operasyonunda adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ve izinsiz kazı yapanlara yönelik çalışma başlattı.



Ekipler, Niğde, Nevşehir ve Kayseri'de bazı adreslere düzenledikleri operasyonda, İ.S.S, F.B, S.Ö, A.S. ve H.G'yi gözaltına aldı.



Firari H.B'nin yakalanması için çalışmalar ise devam ediyor.



Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 34 fişek, matkap, metal dedektörü, elle çizili kroki, cıva, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen halka, vazo ve 4 sikke ele geçirildi.



Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla salıverildi.