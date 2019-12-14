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GÜNCELLEME - Kırşehir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

- Akçakent Belediye Başkanı'nın sekreteri Hacı Salih Çiçek ile 2 çocuğu hayatını kaybetti, bir çocuğu yaralandı - Çiçek ailesi taziyeye giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi İSİMLER VE DETAY EKLENDİ

Genel 14.12.2019, 12:45
GÜNCELLEME - Kırşehir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu baba ile 2 çocuğu öldü, 1 çocuk yaralandı.

Kayseri'den Ankara istikametine giden Mustafa Köseoğlu (39) idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 38 H 2600 plakalı yolcu otobüsü, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Özbağ beldesi kavşağında, Hacı Salih Çiçek'in (51) kullandığı 40 AK 547 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobil sürücüsü Çiçek ile oğlu Yasin (20) ve kızı Sedanur (18) Çiçek olay yerinde hayatını kaybetti. Çiçek'in yaralanan diğer kızı Merve Nur Çiçek (15) Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, olay yerine gelerek bilgi aldı.

Akçakent Belediye Başkanı Yılmaz Kılıç'ın sekreteri olduğu öğrenilen Hacı Salih Çiçek'in, çocuklarıyla Akçakent ilçesine taziyeye giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

#Kırşehir #otobüs
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