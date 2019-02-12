GÜNCELLEME - Kırıkkale'deki kadın cinayeti

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, kayıp ihbarı yapıldıktan sonra cesedi su kanalında bulunan kadının öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, yaklaşık 10 gün önce hakkında kayıp ihbarında bulunulan Sibel Gökbulut'un (33) cesedinin, Etiler Mahallesi hızlı tren yolu inşaatı yanındaki su kanalında bulunmasının ardından gözaltına alınan şüpheli Ömer G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Ömer G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, öldürüldükten sonra cesedinin su kanalına atıldığı tahmin edilen Sibel Gökbulut'un cenazesi, Nokta Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yenimahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
1 Şubat'ta kayıp ihbarı yapılan Sibel Gökbulut'un cansız bedeni, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin teknik ve fiziki çalışmasıyla dün Etiler Mahallesi'nde hızlı tren yolu inşaatı yanındaki su kanalında bulunmuştu. Cinayet zanlısı Ömer G. gözaltına alınmıştı.