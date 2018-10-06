GÜNCELLEME- Kayseri'deki cinayet

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros'un öldürülmesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Polis ekipleri, Barbaros'un, Merkez Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle'deki Mithatpaşa Merkez Camisi yanında uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında C.Y, R.Y. ve D.Y'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Polis yeleği giydirilen şüpheliler, zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılardan C.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.