GÜNCELLEME - Eskişehir'de terör operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubeleri ekipleri bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, PKK/KCK ile irtibatlı olduğu iddia edilen temizlik görevlisi A.G. (53) gözaltına alındı.
A.G'nin evindeki aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.