GÜNCELLEME - Eskişehir merkezli

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, usulsüz sahte engelli raporuyla kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin usulsüz şekilde engelli sağlık kurulu raporu aldıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Eskişehir, Ankara, İzmir, Afyonkarahisar, Bilecik, Elazığ, Kütahya ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, herhangi bir engeli bulunmayan kişilere sahte engelli raporu düzenleyerek kamu kurumlarından hizmet ve maaş almalarını sağladıkları iddiasıyla 64 şüpheliye yönelik işlem başlatıldı.

Şüphelilerden 59'u, emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Zanlılardan, Murat M, Levent Ç, Kenan D, Mustafa A. ile Saleh A. savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden Murat M, Levent Ç. ile Kenan D. tutuklandı. Mustafa A. ve Saleh A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 3 kişinin yakalanması için çalışma sürdürülüyor.