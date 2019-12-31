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GÜNCELLEME - Başkentte genç kadın 2 aylık bebeğinin yanında bıçakla öldürülmüş olarak bulundu

- Kadının eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi gözaltına alındı- Genç kadının cenazesi toprağa verildi CENAZE TÖRENİNE İLİŞKİN BİLGİLER EKLENDİ

Genel 31.12.2019, 18:52
GÜNCELLEME - Başkentte genç kadın 2 aylık bebeğinin yanında bıçakla öldürülmüş olarak bulundu
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ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde genç bir kadın, 2 aylık bebeğinin yanında bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

İddiaya göre, Selman K, Atatürk Mahallesi Oba Sokak'taki evinde eşi 19 yaşındaki Nazmiye K'yi 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanmış olarak bulduğunu belirterek 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış haldeki Nazmiye K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Durumun bildirildiği polis ekiplerinin incelemelerinin ardından genç kadını cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Genç kadının cenazesi, otopsi işleminin ardından Aşağı Obruk Mahallesi Camisi'ne getirildi. Nazmiye K'nin yakınları burada uzun süre gözyaşı döktü.

Nazmiye K'nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, öldürülen genç kadının babası Recep Er ile yakınlarının yanı sıra Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Nazmiye K'nin öldürülmesiyle ilgili eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi gözaltına alındı.

#Ankara #Cenaze namazı #cinayet #Çubuk #olay #Polis
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